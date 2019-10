TBMM'den Avrupa Parlamentosuna sert tepki

24.10.2019 22:30

Türkiye Büyük Millet Meclisinde AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti'nin ortaklaşa hazırladıkları bildiride, Avrupa Parlamentosunun Türkiye'ye karşı yönelik karar tasarısı sert bir dille kınandı.

TBMM Genel Kurulunda Avrupa Parlamentosunun aldığı karara sert tepki gösterildi. TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın okuduğu açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisinde hazır bulunan siyasi parti grupları olarak ülkemizce Suriye'nin kuzeyinde terör odaklarına karşı icra edilen Barış Pınarı Harekatı hakkında bugün Avrupa Parlamentosunda kabul edilen kararı yüce milletimiz adına Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bütünüyle reddediyor, kınıyoruz. Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımız ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi terörizmle mücadele ile ilişkin kararları uyarınca uluslar arası hukuk temelinde yürütülen harekat, PKK'nın Suriye kolu PYD, YPG unsurları ile bu unsurlarda ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçleri hedef almaktadır. Sivillerin ve sivil altyapının zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterilmiş, gereken her önlem uygulanmıştır. Esasen bu hususlar ilgili kurumlarımız tarafından yapılan açıklamalarda her vesileyle kamuoyuna duyurulmuştur. Avrupa Parlamentosunun kararındaki iddiaların tamamı, bugüne kadar defalarca uluslar arası kamuoyu nezdinde ve yabancı muhataplarımızla en üst düzeydeki temaslarımızda ilgili makamlarımızca yalanlanmış veyahut gereken izahat getirilmiştir. Terörle mücadelesinde Türkiye ile dayanışma göstermek yerine, bir terör örgütünün safını tutmaya ve o gündemine hizmet etmeye tercih eden Avrupa Parlamentosu'na PKK'nın Avrupa Birliği ve NATO tarafından da terör örgütü olduğunu bir kez daha hatırlatma gerektiğini duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kurumlarını hedef alan bu tür kararları hiçbir şekilde kabul etmediğimiz, bu kararın Avrupa'nın ortak çıkarları için en ciddi şekilde sorun doğurma kapasitesinde gördüğümüzü, bu kararın bağlayıcı olması için atılmış ve atılacak her türlü adıma karşı milletimizin ortak kararlılığını ve dayanışmasını ifade ettiğimiz icra organı uluslararası mütekabiliyet çerçevesinde gereken karşılığı vermesinin hak olduğunu kamuoyuna duyururuz." ifadelerine yer verildi.

