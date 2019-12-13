: TBMM'den ABD Senatosunun "Ermeni kararı"na kınama (2)

13.12.2019 21:13 | Son Güncelleme: 13.12.2019 21:17

TBMM Genel Kurulunda ABD Senatosunun "Ermeni kararı"nı kınayan ve reddeden karar metni kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzalı karar metni okunarak, oylamaya sunuldu. Karar metnine AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP grupları kabul oyu, HDP Grubu ret oyu verdi.

Kabul edilen karar metninde, "ABD Senatosunun, tarihi gerçekleri saptırmak suretiyle uluslararası hukukun temel kurallarını yok sayarak, sözde Ermeni soykırımı iddiaları konusunda kabul ettiği kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak esefle kınıyor ve reddediyoruz." denildi.

Hukuki hiçbir değeri bulunmayan ve müteakip seçim dönemi sonrasında oluşacak Senatoyu bağlamayacak bu kararın, açıkça kirli bir siyasi oyunun parçası olduğu belirtilen metninde, "Bu, keyfi ve gündelik politikanın basit çıkarları temelinde tarihi okumaktan ibaret değersiz bir tavırdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, tarihi olaylar hakkında hüküm vermenin parlamentoların işi olmadığı görüşünü tekrar etmektedir." ifadesine yer verildi.

Sözde Ermeni soykırımı karar tasarısının daha önce de birçok kez ABD Senatosuna geldiği ve reddedildiği hatırlatılan metinde, "Manidardır ki ABD çıkarları ne zaman Türkiye'nin politikalarıyla ters düşse bu konu Senato gündemine getirilmektedir. Esasen mesele, Ermeniler ve 1915 olayları meselesi değildir; Ermeniler de tarihi olaylar da ABD Senatosunun umurunda değildir; Türkiye, aziz milletimizin iradesine göre değil de ABD'nin taleplerine uygun politika geliştirse ne Ermeniler ne de 1915 olayları ABD Senatosunun gündemine gelecektir." denildi.

Türkiye'nin tutumunun bu konuda net ve belli olduğu kaydedilen şöyle devam edildi:

"Tarihi gerçekler merak ediliyor ve önemseniyorsa, bilim adamları güvenilir araştırmalarla dünya kamuoyunu bilgilendirebilir. Türkiye zengin arşivlerini Ermeniler dahil bütün araştırmacılara açmıştır ancak Ermenistan'ın en önemlileri dahil araştırmacılara arşivleri açılmamıştır. Bilgi ve belgeleri gizleyerek, kara propagandaya ve ırkçı yaklaşımlara boyun eğmek ABD Senatosu dahil parlamentolara yakışmaz. Türkiye ve ABD arasında uzun yıllara dayalı stratejik müttefikliğin ve dostluğun, karanlık hesaplara alet edilerek tahrip edilmesinden büyük üzüntü duymaktayız. ABD Senatosu artık kendi tarihine kattığı bu kirli vicdan yüküyle yaşamak zorundadır. Türkiye, ABD Senatosunun bu kararını ve benzeri türden baskı araçlarını hiçbir şekilde dikkate almaksızın, bölgesindeki milli çıkarlarını ve güvenliğini korumaya kararlılıkla devam edecektir.

ABD Senatosunun bu kararı hem tarih hem hukuk açısından hem de Türk milleti ve insaf sahibi dünya halkları nezdinde yok hükmündedir. Bu karara karşı milletimizin ortak kararlılığını ve dayanışmasını ifade ettiğimizi, Türkiye'nin, uluslararası mütekabiliyet çerçevesinde gereken karşılığı vermesinin tabii bir hak olduğunu kamuoyuna duyururuz. Bu düşüncelerle, ABD Senatosunun mezkur kararının tümüyle kınanmasını, reddini, yok hükmünde sayılmasını ve yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınan kararın Resmi Gazete'de yayımlanması hususunu Genel Kurulun tasviplerine arz ederim."

ABD Senatosunun sözde Ermeni soykırım kararı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan:

-"Bu topraklarda soykırım yapıldığını söylemek, milyonlarca insanın katledildiğin söylemek aymazlıktır"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay:

"Alınan kararın sinek vızıltısı kadar önemi yoktur. Tarihi olayları siyasetine alet edenler, tarih önünde mahçup olacaktır"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay:

"Türkiye hiç bir emperyal gücün tehdidine pabuç bırakmayacak kadar güçlüdür"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu:

"ABD Senatosu'nun aldığı karar, sadece uluslararası hukuk ve devletimiz nezdinde değil, insanlık vicdanında da yok hükmündedir"

Meclis Başkanvekili Celal Adan, ABD Senatosunun sözde Ermeni soykırım kararının kınandığı TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekillerine yerinden söz verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, ABD Senatosunun sözde Ermeni soykırım kararını esefle kınadığını, bu iddiaların hiç bir hukuki değerinin bulunmadığını vurguladı.

Türkkan, "Arkasına aldığı askeri ve ekonomik güçle, tarihçilerin hüküm vermediği bir konuda ve hiç bir araştırma duymadan karar veren, hukuk tanımız ABD'yi şiddetle kınıyorum. Bu topraklarda soykırım yapıldığını söylemek, milyonlarca insanın katledildiğin söylemek aymazlıktır. Soykırım arıyorlarsa Bosna'ya baksınlar." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, ABD Senatosu'nda 1915 olaylarına ilişkin alınan kararın "Hukuku dayanağının olmayan siyasi bir adım olarak" gördüklerini vurguladı. Akçay,

"Alınan karın sinek vızıltısı kadar önemi yoktur. Tarihi olayları siyasetine alet edenler, tarih önünde mahçup olacaktır. 2. Dünya savaşında atom bombalarıyla insanı katleden, masum insanların ölümüne neden olan ABD'dir. ABD PKK, YPG ve IŞİD gibi terör örgütlerinin hamisidir. Türkiye tüm haksız gerişimlere rağmen Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ve küresel siyasette haklı tutumun sürdürecektir." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise tezkereye destek vermediklerini belirterek "ABD' kabul edilen karar da buradaki bildiri de yaraları sarmaya hizmet etmiyor. Bu girişimleri doğru bulmuyoruz. Böyle manevraları ortaya çıkaran şartları ortadan kaldırmak lazım. Biz bu iddiaların özgürce tartışılmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye'nin tartışmaların başladığı ilk günden beri bu işin tarihçilere bırakılmasından yana olduğunu anımsatarak "Anadolu'da tarih içerisinde çok üzücü olaylar yaşanmıştır. Ama bizler Türk, Kürt, Boşnak, Gürcü, Arap, Laz ve diğer inanca mensup insanlarla birlikte kardeşçe yaşamasını bilmişizdir. Tarihi olaylar, emperyalistlerin Ortadoğu'daki çıkarlarına malzeme olamaz. Bu tarihçilerin işidir. Türkiye hiç bir emperyal gücün tehdidine pabuç bırakmayacak kadar güçlüdür." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Anadolu'da hiçbir insanın dinine, ırkına ve diline bakmaksızın herkesin kardeşçe yaşadığını vurguladı. ABD Senatosu'nda alınan kararın hiçbir öneminin olmadığına dikkati çeken Akbaşoğlu, "ABD Senatosunun aldığı karar, sadece uluslararası hukuk ve devletimiz nezdinde değil insanlık vicdanında da yok hükmündedir." dedi.

Meclis Başkanvekili Adan ise Meclis'in aldığı karar ile ABD'ye en iyi cevabı verdiğini, bu olayların Türk milletinin birlik ve beraberliğine öncülük ettiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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