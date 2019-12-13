: TBMM'den ABD Senatosunun "Ermeni kararı"na kınama (1)

13.12.2019 21:00 | Son Güncelleme: 13.12.2019 21:06

Meclis Başkanvekili Celal Adan, ABD Senatosunun sözde Ermeni soykırım kararının kınandığı TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekillerine yerinden söz verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, ABD Senatosunun sözde Ermeni soykırım kararını esefle kınadığını, bu iddiaların hiç bir hukuki değerinin bulunmadığını vurguladı.

Türkkan, "Arkasına aldığı askeri ve ekonomik güçle, tarihçilerin hüküm vermediği bir konuda ve hiç bir araştırma duymadan karar veren, hukuk tanımız ABD'yi şiddetle kınıyorum. Bu topraklarda soykırım yapıldığını söylemek, milyonlarca insanın katledildiğin söylemek aymazlıktır. Soykırım arıyorlarsa Bosna'ya baksınlar." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, ABD Senatosu'nda 1915 olaylarına ilişkin alınan kararın "Hukuku dayanağının olmayan siyasi bir adım olarak" gördüklerini vurguladı. Akçay,

"Alınan karın sinek vızıltısı kadar önemi yoktur. Tarihi olayları siyasetine alet edenler, tarih önünde mahçup olacaktır. 2. Dünya savaşında atom bombalarıyla insanı katleden, masum insanların ölümüne neden olan ABD'dir. ABD PKK, YPG ve IŞİD gibi terör örgütlerinin hamisidir. Türkiye tüm haksız gerişimlere rağmen Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ve küresel siyasette haklı tutumun sürdürecektir." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise tezkereye destek vermediklerini belirterek "ABD' kabul edilen karar da buradaki bildiri de yaraları sarmaya hizmet etmiyor. Bu girişimleri doğru bulmuyoruz. Böyle manevraları ortaya çıkaran şartları ortadan kaldırmak lazım. Biz bu iddiaların özgürce tartışılmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye'nin tartışmaların başladığı ilk günden beri bu işin tarihçilere bırakılmasından yana olduğunu anımsatarak "Anadolu'da tarih içerisinde çok üzücü olaylar yaşanmıştır. Ama bizler Türk, Kürt, Boşnak, Gürcü, Arap, Laz ve diğer inanca mensup insanlarla birlikte kardeşçe yaşamasını bilmişizdir. Tarihi olaylar, emperyalistlerin Ortadoğu'daki çıkarlarına malzeme olamaz. Bu tarihçilerin işidir. Türkiye hiç bir emperyal gücün tehdidine pabuç bırakmayacak kadar güçlüdür." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Anadolu'da hiçbir insanın dinine, ırkına ve diline bakmaksızın herkesin kardeşçe yaşadığını vurguladı. ABD Senatosu'nda alınan kararın hiçbir öneminin olmadığına dikkati çeken Akbaşoğlu, "ABD Senatosunun aldığı karar, sadece uluslararası hukuk ve devletimiz nezdinde değil insanlık vicdanında da yok hükmündedir." dedi.

Meclis Başkanvekili Adan ise Meclis'in aldığı karar ile ABD'ye en iyi cevabı verdiğini, bu olayların Türk milletinin birlik ve beraberliğine öncülük ettiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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