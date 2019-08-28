TBMM'deki terör eylemi girişimine ilişkin soruşturma tamamlandı

28.08.2019 15:22

TBMM'ye 14 Mayıs 2019'da girmeye çalışırken yakalanan iki kişi hakkında terör örgütü DHKP/C üyesi oldukları ve örgüt adına bazı suçları işledikleri gerekçesiyle iddianame düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM'ye girmeye ve bu sırada banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanan Mulla Zincir ve Eylem Yücel adlı şüpheliler hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, şüphelilerin DHKP/C terör örgütü üyesi oldukları ve olay günü kaleme iliştirilmiş jilet ve bomba süsü verilmiş plastik kutuyla TBMM'ye girmeye çalıştıkları aktarıldı.

Zincir ve Yücel'in, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makamında DHKP/C militanları tarafından şehit edilmesi benzeri eylemi TBMM'de gerçekleştirmeyi amaçladıkları ifade edilen iddianamede, içeri giremeyen şüphelilerin güvenlik görevlisi bir kişiyi rehin aldıkları kaydedildi.

İddianamenin kabulü halinde Zincir ve Yücel "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör amacıyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "görevi yaptırmamak için direnmek", "mala zarar vermek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılanacak.

Kaynak: AA