TBMM'deki kritik İdlib toplantısı sona erdi
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TBMM'deki kritik İdlib toplantısı sona erdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kritik İdlib toplantısı sona erdi.

03.03.2020 21:58 | Son Güncelleme: 03.03.2020 21:58
TBMM'deki kritik İdlib toplantısı sona erdi

Büyük Millet Meclisi'ndeki kritik toplantısı sona erdi.


TBMM'de kapalı olarak gerçekleştirilen İdlib toplantısı yaklaşık altı saat sürdü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilerin sorusu üzerine İdlib'de 1 şehidin olduğunu ifade etti. Akar, konuyla ilgili olarak açıklama yapılacağını kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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