Son Dakika! "Gül Aday Olacak Mı" Sorusuna Başbakan'dan Cevap: Kendisine Sorun

Başbakan Yıldırım, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olup olmayacağına ilişkin soruya, "'Gül'ün adaylığını kendisine sormak daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

"KENDİSİNE SORMAK DAHA İYİ OLUR"

Yıldırım, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olup olmayacağına ilişkin soruya ise, "Gül'ün adaylığını kendisine sormak daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

"YALAN SÖYLEYENLERE MÜSAMAHA GÖSTERMEM"

TBMM'deki 23 Nisan özel oturumunda 15 Temmuz gecesi Ilgaz Tüneli'nde saklandığı iddialarına sert tepki gösteren Yıldırım, "Her şeyi hoş görebilirim ama gözümün içine baka baka yalan söyleyenlere asla müsamaha göstermem. Nezaketi bize öğretecek olanlar kendileri nezaket öğrensin." dedi.