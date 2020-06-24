TBMM'deki çay ocakları kapatıldı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ana binada yer alan çay ocakları korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı.
24.06.2020 14:50 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:11
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ana binada yer alan çay ocakları korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı.
Geçtiğimiz günlerde Meclis basın koridorundaki çay ocağında çalışan bir garsona Covid-19 tanısı konulmuş ve Mecliste bulunan basın mensuplarının TBMM Hastanesinde test yaptırabileceği belirtilmişti. Bu gelişmenin ardından bugün TBMM ana binadaki çay ocakları kapatıldı. - ANKARA
Kaynak: İHA