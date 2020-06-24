TBMM'deki çay ocakları kapatıldı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ana binada yer alan çay ocakları korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ana binada yer alan çay ocakları korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı.

Geçtiğimiz günlerde Meclis basın koridorundaki çay ocağında çalışan bir garsona Covid-19 tanısı konulmuş ve Mecliste bulunan basın mensuplarının TBMM Hastanesinde test yaptırabileceği belirtilmişti. Bu gelişmenin ardından bugün TBMM ana binadaki çay ocakları kapatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA