TBMM'DE ziyaretçi yasağında yeni dönem
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TBMM'DE ziyaretçi yasağında yeni dönem

TBMM'DE ziyaretçi yasağında yeni dönem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaretçi yasağında yeni dönem başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaretçi yasağında yeni dönem başladı. Her iki doz korona virüs aşısını da olan ziyaretçiler yapılan kontrollerden sonra TBMM yerleşkesi ve eklentilerine alınıyor.

TBMM'de ziyaretçi yasağına iki doz korona virüs aşısını yaptıran vatandaşlar muafiyeti getirildi. İki doz aşısını yaptıran vatandaşlar yapılan kontrollerden sonra TBMM ve yerleşkesine kabul ediliyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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