TBMM'de ziyaretçi yasağı devam ediyor
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TBMM'de ziyaretçi yasağı devam ediyor

02.11.2020 18:45 | Son Güncelleme: 02.11.2020 19:05
TBMM'de ziyaretçi yasağı devam ediyor

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) ziyaretçi yasağı devam ediyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) ziyaretçi yasağı devam ediyor.

TBMM'de ziyaretçi yasağı 2-30 Kasım tarihleri arasında da devam edecek. Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde TBMM yerleşkesi ve eklentilerine korona virüs tedbirleri kapsamında bu tarihler arasında ziyaretçi kabul edilmeyeceği açıklandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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