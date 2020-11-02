TBMM'de ziyaretçi yasağı devam ediyor
02.11.2020 18:45 | Son Güncelleme: 02.11.2020 19:05
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) ziyaretçi yasağı devam ediyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) ziyaretçi yasağı devam ediyor.
TBMM'de ziyaretçi yasağı 2-30 Kasım tarihleri arasında da devam edecek. Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde TBMM yerleşkesi ve eklentilerine korona virüs tedbirleri kapsamında bu tarihler arasında ziyaretçi kabul edilmeyeceği açıklandı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı