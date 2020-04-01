TBMM'de yüzü aşkın milletvekili ve personeli muayene eden doktorun koronavirüs testi pozitif çıktı TBMM'de 100'ü aşkın milletvekili ve personeli muayene eden doktorun koronavirüs testi pozitif çıktı. Söz konusu doktora ateş ve öksürük belirtileri göstermesi üzerine geçtiğimiz cuma günü test yapılmış ancak ilk sonuç negatif çıkmıştı. Doktorla temas eden tüm vekil ve personel bilgilendirildi

Umreden gelen 100'ü aşkın milletvekili ve birçok personeli muayene eden Meclis Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktorun koronavirüs testi pozitif çıktı. Geçtiğimiz cuma günü ateş ve öksürük belirtileri görülmesi üzerine Covid 19 testi yapılan Y.B. adlı doktorun ilk sonuçları negatif çıkmış ancak tedbir amaçlı hastanede gözetim altına alınmıştı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com