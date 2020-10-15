TBMM'de 'yoklama' polemiği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TBMM'de 'yoklama' polemiği

15.10.2020 18:05 | Son Güncelleme: 15.10.2020 18:09
TBMM'de 'yoklama' polemiği

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında 'yoklama' polemiği yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında 'yoklama' polemiği yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeler devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, dün CHP'nin Başkanlık tezkeresi öncesinde yoklama istediğini belirterek, 190 milletvekilinin TBMM Genel Kurulu'nda bulunduğunu ifade etti. Turan, "Usulen imza attığınız, beraber imza attığımız o bildirinin hatırı için insan bunu yapmaz, Azerbaycan Meclis Başkanının davetinin hatırı için insan bunu yapmaz, bu yakışmadı Özgür Bey, bu yakışmadı arkadaşlar. O yüzden diyorum ki; Muhalefet demek düşmanlık demek değildir, muhalefet demek Azerbaycan'a 'Hayır' demek değildir" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yoklama istemelerinin hakları olduğunu belirterek, yabancı ülke ziyaretlerinde TBMM Genel Kurulu'nun karar alacağına işaret etti. Özel, "Azerbaycan'la ilgili tezkerenin oylaması yok diyorsunuz. Oylama yoksa yoklama zaten olamaz. Bunu biliyor olmanız lazım. Oylaması olmayan yerde yoklama olmaz. Oylama vardı çünkü gidecek heyetin birtakım harcamaları olur, oylamaya tabi, bunu bilmek lazım." şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Erdem Tepegöz Selçuk Yöntem
Spor Falcao Fatih Terim Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu Manuel Fernandes
Daha Fazla Kız Ekim Milli İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM'de 'yoklama' polemiği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 18:21:03. #1.14#
title