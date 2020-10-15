TBMM'de 'yoklama' polemiği

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında 'yoklama' polemiği yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında 'yoklama' polemiği yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeler devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, dün CHP'nin Başkanlık tezkeresi öncesinde yoklama istediğini belirterek, 190 milletvekilinin TBMM Genel Kurulu'nda bulunduğunu ifade etti. Turan, "Usulen imza attığınız, beraber imza attığımız o bildirinin hatırı için insan bunu yapmaz, Azerbaycan Meclis Başkanının davetinin hatırı için insan bunu yapmaz, bu yakışmadı Özgür Bey, bu yakışmadı arkadaşlar. O yüzden diyorum ki; Muhalefet demek düşmanlık demek değildir, muhalefet demek Azerbaycan'a 'Hayır' demek değildir" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yoklama istemelerinin hakları olduğunu belirterek, yabancı ülke ziyaretlerinde TBMM Genel Kurulu'nun karar alacağına işaret etti. Özel, "Azerbaycan'la ilgili tezkerenin oylaması yok diyorsunuz. Oylama yoksa yoklama zaten olamaz. Bunu biliyor olmanız lazım. Oylaması olmayan yerde yoklama olmaz. Oylama vardı çünkü gidecek heyetin birtakım harcamaları olur, oylamaya tabi, bunu bilmek lazım." şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı