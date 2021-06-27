TBMM'de yoğun hafta

Meclis, 4. Yargı Paketi'nin de aralarında bulunduğu önemli düzenlemeler için bu hafta yoğun mesai yapacak.

Meclis, 4. Yargı Paketi'nin de aralarında bulunduğu önemli düzenlemeler için bu hafta yoğun mesai yapacak.

Genel Kurulu, haftaya, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna üye seçimiyle başlayacak. Yeni RTÜK üyelerinin ikisi AK Parti, diğeri ise MHP kontenjanından seçilecek.

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Genel Kurulun Çarşamba günkü birleşiminde Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen ve temel kanun olarak görüşülecek teklifle, eşe karşı işlenen "kasten öldürme", "kasten yaralama", "eziyet" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarında kabul edilen cezayı artırıcı nedenler, boşanmış eşi de kapsayacak.

Katalog suçlarda bir kişinin tutuklanabilmesi, kuvvetli suç şüphesinin somut delillere dayanmasına bağlı hale getirilecek.

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İfadesi alınmak amacıyla düzenlenen yakalama emri üzerine mesai saatleri dışında yakalanan ve belirlenen tarihte yargı merci önünde hazır bulunmayı taahhüt eden kişi, cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda serbest bırakılabilecek.

Konutu terk etmeme yükümlülüğü altında geçen her 2 gün, cezanın mahsubunda 1 gün olarak dikkate alınacak.

Hakim adayları ile avukat stajyerlerine de Anayasa Mahkemesi'nde staj yapma imkanı getirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı