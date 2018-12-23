TBMM'de, Yılın Son Haftasında Yoğun Gündem

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), yılın son haftasında, yoğun gündemle mesai yapılacak. Pazartesi günü Plan Bütçe Komisyonu toplanacak. Salı günü ise Genel Kurul'da Afganistan'a asker gönderme tezkeresinin süresinin uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek. Aynı gün, siyasi parti liderleri de yılın son grup toplantılarında konuşacak.

TBMM'de haftanın ilk günü, Plan ve Bütçe Komisyonu toplanacak ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ile 25 vekilin imzasının bulunduğu, Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören Yasa Teklifi görüşülecek. Teklifin bu hafta Genel Kurul'da da görüşülmesi bekleniyor. Teklifle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçip, cezalı duruma düşen sürücülere verilen idari para cezalarının tahsilatından, yapılmış itirazlardan ve açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilmesi öngörülüyor. 'İmar Barışı' kapsamında, 'Boğaziçi Kanunu'nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen alanlarda yer alan taşınmaz malikleri de yapı kayıt belgesinden yararlanması öngörülüyor. Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) yapılacak değişiklik ile görev süreleri dolan üyelerin sürelerinin de uzatılması öngörülüyor. Buna göre, 2019 yılında görev süreleri sona ereceklerin 2020'ye, 2022'de görevleri sona ereceklerin ise 2023'e kadar görev süreleri uzatılıyor.

MADEN SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM

AK Parti'nin 'Madencilik Yasası' ile ilgili 50 maddelik yasa teklifinin ise salı günü Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar ve Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. Teklif ile Türkiye'deki madencilik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve madenlerden elde edilen katma değerin ülke içinde kalması hedefleniyor. Madenlerin denetimini engellemeye veya denetimdeki usullere uygun davranmamaya idari para cezası getirilirken, faaliyeti durdurma cezası da öngörülüyor. Teklifle ayrıca kaçak üretim ve sevkiyatın engellenmesi amacıyla söz konusu filli gerçekleştirenlere ilave yaptırımlar öngörülüyor.

AFGANİSTAN TEZKERESİ

TBMM Genel Kurulu'nda, salı günü Afganistan tezkeresi de görüşülecek. TSK unsurlarının, NATO'nun Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin süresinin uzatılması görüşülecek.

Öte yandan siyasi parti liderleri de yılın son grup toplantılarında konuşacak. Salı günü AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup toplantıları yapılacak. - Ankara

Kaynak: DHA