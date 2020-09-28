TBMM'de yeni yasama yılı öncesi detaylı temizlik yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TBMM'de yeni yasama yılı öncesi detaylı temizlik yapıldı

28.09.2020 12:53 | Son Güncelleme: 28.09.2020 12:57
TBMM'de yeni yasama yılı öncesi detaylı temizlik yapıldı

Meclis, ara verdiği çalışmalarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) koşullarında 65 gün sonra yeniden başlayacak.

Meclis, ara verdiği çalışmalarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) koşullarında 65 gün sonra yeniden başlayacak.

TBMM Genel Kurulu, 28 Temmuz'da girdiği tatili tamamlayarak, 27. Dönem 4. Yasama Yılı mesaisine başlamak üzere 1 Ekim Perşembe günü toplanacak.

Meclis, koronavirüs salgınına rağmen ihtiyaç duyulan düzenlemelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatları doğrultusunda, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan haftalar önce tedbir alınmaya başlanan Meclis'te, yeni yasama döneminde de çalışmalara, fiziksel mesafe, maske ve temizlik konularına gerekli özen gösterilerek devam edilecek.

Bu kapsamda Meclis'teki genel kullanım alanları, TBMM Genel Kurul salonu ve kulisler dezenfekte edildi. Meclis'teki tüm koltukların antibakteriyel temizliği yapıldı.

Meclis'in havalandırma sistemi gözden geçirildi ve filtreler yenilendi. Havalandırma sistemleri, yüzde 100 dış hava alacak konuma getirildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Meclis personeli ve milletvekillerine maske dağıtımı sürüyor.

Tedbirler kapsamında, TBMM'ye yeni dönemde de ziyaretçi kabul edilmemesi bekleniyor.

Milletvekillerinin basın toplantılarının açık alanda yapılmasına devam ediliyor.

TBMM yerleşkesi giriş noktalarında uygulanan termal kamera kontrol sistemine ek olarak, araçlı girişlerde araç içindeki herkesin "temassız alından ateş ölçer" cihazı ile ateş ölçümleri yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Volkan Bozkır Muharrem İnce Erkan Kandemir Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Hazal Kaya Songül Karlı
Spor Babel Sörloth Can Bartu Arda Turan Fatih Terim
Daha Fazla Türk Ermeni Saldırı Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM'de yeni yasama yılı öncesi detaylı temizlik yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 13:27:46. #1.14#
title