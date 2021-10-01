TBMM'de yeni yasama yılı açıldı (2)

BÜTÜN LİDERLER KATILDI

Tbmm'de, 17 Temmuz'da ara verilen çalışmalara bugün itibarıyla yeniden başlandı. 27'nci Dönem 5'inci Yasama Yılı Açılışı nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nda düzenlenen törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar katıldı. Bakanlar Kurulu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile yüksek yargı başkanları ile bazı üst düzey bürokratlar da Genel Kurulu locadan izledi. Pandemi önlemleri altında gerçekleşen Genel Kurul'da, yabancı misyon şefleri ve davetliler de diplomat locasında yerlerini aldı.