TBMM'de yeni yasama dönemi başladı
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TBMM'de yeni yasama dönemi başladı

01.10.2020 15:24 | Son Güncelleme: 01.10.2020 15:40
TBMM'de yeni yasama dönemi başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yeni yasama dönemi başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yeni yasama dönemi başladı.

TBMM 27. yasama yılı 4. dönemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmalarıyla başladı. Açılışa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Metal Akşener, kabine üyeleri, yüksek yargı mensupları ve milletvekilleri katılırken, HDP milletvekilleri Genel Kurulda yer almadı. Bu yılki açılışa salgın sebebiyle büyükelçiler davet edilmezken, bir istisna olarak Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim yasama yılı açılışını kordiplomatik locadan takip etti.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

TBMM'de yeni yasama dönemi başladı
TBMM'de yeni yasama dönemi başladı
TBMM'de yeni yasama dönemi başladı
TBMM'de yeni yasama dönemi başladı
TBMM'de yeni yasama dönemi başladı
TBMM'de yeni yasama dönemi başladı
TBMM'de yeni yasama dönemi başladı
TBMM'de yeni yasama dönemi başladı
TBMM'de yeni yasama dönemi başladı
TBMM'de yeni yasama dönemi başladı
TBMM'de yeni yasama dönemi başladı
TBMM'de yeni yasama dönemi başladı
TBMM'de yeni yasama dönemi başladı
TBMM'de yeni yasama dönemi başladı
TBMM'de yeni yasama dönemi başladı
TBMM'de yeni yasama dönemi başladı
TBMM'de yeni yasama dönemi başladı
TBMM'de yeni yasama dönemi başladı
TBMM'de yeni yasama dönemi başladı
TBMM'de yeni yasama dönemi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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