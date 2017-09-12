TBMM'de Yeni Güvenlik Önlemleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yeni güvenlik tedbirleri dikkat çekiyor.

TBMM'de Yeni Güvenlik Önlemleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yeni güvenlik tedbirleri dikkat çekiyor.

Kaynak: Dunya.com