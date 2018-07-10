TBMM'de Yemin Töreni - Mehmet Ersoy ve Ziya Selçuk
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un yemin etmesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yemin etmesi TBMM - TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların yemin töreni için Geçici Başkan Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı.
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un yemin etmesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yemin etmesi TBMM - TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların yemin töreni için Geçici Başkan Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı. (4)