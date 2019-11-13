TBMM'de 'Türkçe'nin etkili kullanımı' eğitimi

13.11.2019 15:16 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:16

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 'Türkçe'nin Doğru ve Etkili Kullanımı'na yönelik eğitim programı hazırlandı.

TBMM'de, 1 Kasım'da başlayan eğitim programı, 30 Kasım'a kadar devam edecek. TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı tarafından, '2019 Yılı Eğitim Planı' kapsamında başlatılan eğitim, stenograf, stenograf yardımcısı, muhabir, memur ve polis memuru olarak görev yapan personele veriliyor. Türk Dil Kurumu Başkanlığı Uzmanı Betül Eyövge Yılmaz tarafından verilen eğitimde, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatında, yasama ve denetim faaliyetleri sırasında üretilen metinler ile genel kurul ve komisyon tutanaklarında karşılaşılan dil sorunlarını gidermeyi sağlamak, resmi yazışmalar ile yasama metinlerindeki yazım hatalarının en aza indirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: DHA