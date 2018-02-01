TBMM'de Türk Tabipleri Birliği Tartışması

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Ülkenin maruz kaldığı saldırıya karşı bir tavır sergileyenler de, söz söyleyenler de, söz ve tavırlarındaki hukuki sonuçlara hazır olacaklar. Biz hukuka talimat vermedik. Tabipler Birliği'ne müdahale etmek Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluğunda da var" dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği'nin meslek örgütü olduğunu belirterek, 81 ilde örgütlendiğini, 65 ilde odalarının ve 85 bin 500 kayıtlı üyeleri olduğunu ifade etti.

Bakan Demircan, Türkiye'nin büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Böyle bir saldırı yapıldığında, elbette ülkemiz en doğal refleksi gösteriyor, devletimiz, hükümetimiz ülkenin milletimizin hayat hakkını egemenlik hakkını savunmak için terör belasına karşı harekete geçiyor. Birlikte olduğumuz herkes bu saldırıya karşı tavır sergilemek zorundadır. Bu saldırıyı hafifletecek veya bu saldırıyı meşru bir hareketmiş gibi gösterecek veya başka türlü izaha neden olacak imalar içeriyorsa, elbette bu tepkiyi göstermek hakkımızdır" ifadelerini kullandı.

"BİR TABİB OLARAK BEN DE RAHATSIZ OLDUM"

Tabipler Birliği'nin yasayla kurulmuş olduğunu ifade eden Demircan, "Yasanın, Anayasa'nın ve birlikte yaşama şartının gereğini yerine getirmesi gerekir. Bu ifadenin tabipleri temsil etmeyeceğini, bu ifadeyi söyleyenin tabipleri temsil etmeyeceğini söyledik. Yoksa Anayasa'nın kendisine yüklemiş olduğu görevleri bir hakkı yerine getiren, kanunların kendisine yüklemiş olduğu görevi yerine getiren Tabipler Birliği oy aldığı kitleyi temsil etmesi gerekir. Bırakın temsil etmesi gereken kitleyi temsil etmesini, ülkenin birlik ve beraberliğine, beraber yaşama hakkına karşı yapılmış saldırıya karşı adeta sulandırır gibi ima karıştırarak, verilmiş cevaba karşıdır, yasaların gereğidir" şeklinde konuştu.

Demircan şunları kaydetti:

"Ülke saldırıya uğrarken, siz bu saldırganların saldırısını kınamaz da, meseleyi başka mecralara taşıyacak imalar taşıyan sözler söylerseniz, elbette ki bütün tabipler bundan rahatsız olmuştur. Bir tabip olarak bende rahatsız duydum ve gereken müdahaleyi yaptım."

Demircan, olayı bütün okumalarını isteyerek, Türkiye'nin büyük saldırı altında olduğunu ve bir operasyon yaptığını belirtti. Demircan, "Ülkenin maruz kaldığı saldırıya karşı bir tavır sergileyenler de, söz söyleyenler de, söz ve tavırlarındaki hukuki sonuçlara hazır olacaklar. Biz hukuka talimat vermedik. Hiç bir şekilde veremeyiz. Tabipler Birliği'ne müdahale etmek Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluğu da var" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen doktorların ilk defa ayrıştırıldığını ifade etti.

Ayrıca, AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner ile Halkların Demokratik Partisi Adana Milletvekili Meral Daniş Beştaş arasında Kürt tartışması çıktı.

(Ahmet Umur Öztürk/ İHA)