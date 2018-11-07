TBMM'de "Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliği" Komisyonu Kuruldu

ANKARA (İHA) – TBMM Genel Kurulunda Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Sorunları ile ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunması, Üretiminde ve Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunlar ve Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi amacıyla verilen araştırma önergeleri TBMM Genel Kurul'da görüşüldü. Görüşmelerden sonra Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunması, Üretiminde ve Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunlar ve Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. - ANKARA