TBMM'de terör tartışması TBMM'de terör tartışması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terör tartışmasına sahne oldu.

TBMM'de terör tartışması

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terör tartışmasına sahne oldu.

TBMM Genel Kurulu çalışmalarına devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi ile Halkların Demokratik Partisi milletvekilleri arasında tartışma çıktı. HDP milletvekilleri infaz kanun teklifi ile eski HDP milletvekilleri ve yöneticilerinin cezaevlerinden çıkmasını isterken, MHP milletvekilleri de bu milletvekillerinin çıkmaması yönünde görüş beyan ettiler. MHP Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, 'hainleri affetmemizi kimse beklemesin' sözleri tartışma çıkmasına neden oldu. Milletvekilleri yerlerinden kalktılar. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili oturuma ara verdi. Her iki partinin milletvekilleri arasında tartışma büyümeden sona erdi.

Kaynak: İHA