Son dakika haber... TBMM'de tansiyon yükseldi
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Son dakika haber... TBMM'de tansiyon yükseldi

Son dakika haber... TBMM'de tansiyon yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberlerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tansiyon yükseldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tansiyon yükseldi.

TBMM Genel Kurulu'nda Grup Başkan Vekilleri konuşmaları sırasında tansiyon yükseldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, HDP ve CHP grubu ile tartıştı. Bunun üzerine CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, söz alarak Akbaşoğlu'na cevap verdi. Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmesi üzerine tansiyon yükseldi. Özkoç ile AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora arasında tartışma yaşandı. TBMM Başkan Vekili Haydar Akar oturuma ara verdi.(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Son dakika haber... TBMM'de tansiyon yükseldi
Son dakika haber... TBMM'de tansiyon yükseldi
Son dakika haber... TBMM'de tansiyon yükseldi
Son dakika haber... TBMM'de tansiyon yükseldi
Son dakika haber... TBMM'de tansiyon yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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