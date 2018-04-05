TBMM'de Süre Kısaltmayla İlgili Grup Önerisi Kabul Edildi

AK Parti'nin, 30 uluslararası anlaşmaya ilişkin kanun tasarılarının görüşmelerinde, tümü üzerindeki konuşmaların 5'er, maddelerdeki konuşmaların 3'er dakikayla belirlenmesine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

TBMM'de Süre Kısaltmayla İlgili Grup Önerisi Kabul Edildi

AK Parti'nin, 30 uluslararası anlaşmaya ilişkin kanun tasarılarının görüşmelerinde, tümü üzerindeki konuşmaların 5'er, maddelerdeki konuşmaların 3'er dakikayla belirlenmesine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Kaynak: Dunya.com

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