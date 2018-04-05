TBMM'de Süre Kısaltmayla İlgili Grup Önerisi Kabul Edildi
AK Parti'nin, 30 uluslararası anlaşmaya ilişkin kanun tasarılarının görüşmelerinde, tümü üzerindeki konuşmaların 5'er, maddelerdeki konuşmaların 3'er dakikayla belirlenmesine ilişkin grup önerisi kabul edildi.
5 Nisan 2018 Perşembe 20:32
AK Parti'nin, 30 uluslararası anlaşmaya ilişkin kanun tasarılarının görüşmelerinde, tümü üzerindeki konuşmaların 5'er, maddelerdeki konuşmaların 3'er dakikayla belirlenmesine ilişkin grup önerisi kabul edildi.