TBMM'de şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması için komisyon

TBMM Genel Kurulu'nda, "Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla araştırma komisyonu kurulması, oybirliğiyle kabul edildi.

TBMM'de şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması için komisyon

TBMM Genel Kurulu'nda, "Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla araştırma komisyonu kurulması, oybirliğiyle kabul edildi.

Kaynak: Dunya.com

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