TBMM'de sporcuların "15 Temmuz demokrasi nöbeti" başladı
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TBMM'de sporcuların "15 Temmuz demokrasi nöbeti" başladı

TBMM'de sporcuların '15 Temmuz demokrasi nöbeti' başladı
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

81 ilden gelen milli sporcular, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında TBMM'de "15 Temmuz demokrasi nöbeti" başlattı.

81 ilden gelen milli sporcular, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında TBMM'de "15 Temmuz demokrasi nöbeti" başlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 5'inci yılı nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilden Ankara'ya getirilen milli sporcular, darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından uçakla bombalanan TBMM'nin hasar gören bölümlerini gezdi.

TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na kırmızı karanfiller bırakan milli sporcular, daha sonra anıtın önünde "Demokrasi için karanlık geceden, aydınlık şafağa nöbetteyiz." sloganıyla, temsili "15 Temmuz demokrasi nöbeti"ne başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, etkinlikler kapsamında "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu"na katılan sporcuların Meclis'e getirdiği sancak, TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na bırakıldı.

Sporcular, anıtın önüne kurulan dev ekrandan TRT'nin hazırladığı 15 Temmuz Belgeseli'ni de izledi.

TBMM Meclis Camisi İmam Hatibi Ahmet Yedekçi, sporcularla "Vatan sevgisi imandandır" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Sabah namazına kadar sürecek demokrasi nöbeti kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Sporcularun, FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olanların fotoğraflarının yer aldığı tişörtler giydiği görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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