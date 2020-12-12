TBMM'de Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri Bakanlığının bütçeleri görüşülüyor
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TBMM'de Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri Bakanlığının bütçeleri görüşülüyor

12.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:13
TBMM'de Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri Bakanlığının bütçeleri görüşülüyor

TBMM Genel Kurulunda Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile bu bakanlıklara bağlı kurumların bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulunda Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile bu bakanlıklara bağlı kurumların bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bütçe görüşmelerinin beşinci turunda bugün; Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bütçeleri ele alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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