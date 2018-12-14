AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın yöresel kıyafetlerle boza, Osmanlı şerbeti ve lokum dağıtması

TBMM'de renkli görüntüler oluşturdu.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik yöresel kıyafetleri ile geldiği TBMM'de gazetecilere boza, Osmanlı şerbeti ve lokum ikram etti. Yağcı, boza ikram etmeden önce "Boza, boza" diye bağırdı. Bilecik'in bilinmeyen değerlerini paylaşmayı arzu ettiklerini belirten Yağcı, "41 tattan üretilen Osmanlı şerbeti şifa kaynağı olarak kullanılır. Yüzyılı aşkın belki değişik markalarda boza vardır ama Bilecik bozası kendine özgü tadıyla letafeti de güzel bir içecek. Yöresel anlamda ve ülke satında da kullanılır. Yine bizim özel Bilecik helvamız. Meyve lokumları, ayva, nar lokumları ile birlikte Bileceğimizdeki tatlar çok çeşitlidir" ifadelerini kullandı.

Bozanın özelliklerini anlatan Yağcı, "Bizde boza gerçekten kış aylarında halkımızın şifa kaynağı olarak kullandığı ve sokak aralarında bozacı diye keyifle çocukluk dönemlerinde beklediğimiz bir içecek. İstanbul'da Vefa Bozası marka olarak ön plana çıkmış. İstanbul içerisinde değerlendirdiğimizde öyledir ama en az Vefa Bozası kadar Bilecik Pazarcık bozasında da iddialıyız. Lezzet olarak, şifa olarak hiç aşağı kalmadığını, haksız rekabet yapmak istemiyorum, burada söz hakkı noktasında sataşmada bulunmakta istemiyoruz, mutlaka onların da değeri çok yüksek. En az onun kadar bizim Pazarcı bozamız da önemlidir, lezzetlidir, içimi keyiflidir ve şifa kaynağıdır" şeklinde konuştu.

Yağcı, şöyle konuştu:

"Hastalanmamak için içelim, daha güçlü olmak için içelim ve bu gücümüz bizim birlikteliğimize, sevgimize, hoşgörümüze de yansısın diyorum. Hayat ilişkilerimiz de boza kıvamında olsun ve birbirimiz içerisinde bu noktada hoş lezzetler bırakalım. İnsan olarak Yunus'un dediği gibi 'Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz' demiş. Onun için aramızda birlik ve beraberlik, kardeşliği en üst noktaya çıkaralım. Biz de bugün Meclisin bu yoğun ortam içerisinde bir hoşluk ortaya koymak çabası içinde olduk." - ANKARA