TBMM'de Rehin Alma Girişiminde Bulunan İki Kişi Tutuklandı

TBMM'de Rehin Alma Girişiminde Bulunan İki Kişi Tutuklandı

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanan ve DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın 2 zanlı tutuklandı.

TBMM'de Rehin Alma Girişiminde Bulunan İki Kişi Tutuklandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanan ve DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın 2 zanlı tutuklandı.

Zanlılar 14 Mayıs'ta mecliste banko görevlisini rehin almaya çalışırken koruma görevlilerinin anında müdahalesiyle yakalanmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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