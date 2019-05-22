TBMM'de Rehin Alma Girişiminde Bulunan İki Kişi Tutuklandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanan ve DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın 2 zanlı tutuklandı.

Zanlılar 14 Mayıs'ta mecliste banko görevlisini rehin almaya çalışırken koruma görevlilerinin anında müdahalesiyle yakalanmıştı. Euronews.com'da Görüntüle