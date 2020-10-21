TBMM'de "nöbetçi bakan" uygulaması yeniden başlıyor
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TBMM'de "nöbetçi bakan" uygulaması yeniden başlıyor

21.10.2020 13:51 | Son Güncelleme: 21.10.2020 13:51
TBMM'de

TBMM'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süredir ara verilen "nöbetçi bakan" uygulaması yeniden başlıyor.

TBMM'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süredir ara verilen "nöbetçi bakan" uygulaması yeniden başlıyor.

TBMM Genel Kurulunun çalıştığı salı, çarşamba ve perşembe günleri Meclis'te "nöbetçi bakan" bulunuyordu. Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen uygulama, belirlenen takvime göre 27 Ekim Salı günü Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün nöbetiyle başlayacak.

Bakanlar, bu kapsamda, milletvekilleriyle TBMM Ana Bina'daki "Nöbetçi Bakan Odası"nda bir araya gelecek, talepleri dinleyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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