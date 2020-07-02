TBMM'de Netflix'e Erişim Engeli Getirildi TBMM'nin internet sağlayıcılarından Netflix'e erişim sağlanamıyor. ANKA Haber tarafından aktarılan bilgiye göre, TBMM'de Netflix'e erişim kısıtlaması bulunuyor.

TBMM'nin internet sağlayıcılarından Netflix'e erişim sağlanamıyor. ANKA Haber tarafından aktarılan bilgiye göre, TBMM'de Netflix'e erişim kısıtlaması bulunuyor.

TBMM'de Netflix'e Erişim Kısıtlaması Getirildi

TBMM'nin internet sağlayıcılarından Netflix'e ulaşmaya çalışanlar, "Bu siteye ulaşılamıyor. www.netflix.com ana makinesinin yanıt vermesi çok uzun sürdü" yazısı ile siteye giriş sağlayamadı. Bilgi İletişim Başkanlığı tarafından çalışma siteleri hariç tüm sitelere engel konulduğu bilgisi aktarıldı.

Ancak Anka Haber tarafından paylaşılan haberde, YouTube, Twitter, Instagram gibi sosyal medyalara erişim sağlanabildiği söylendi.

TBMM yetkilileri internet yavaşlamasına neden olduğu için içerik üretmeyen sitelere yönelik geçtiğimiz pazartesi gününden itibaren engellemenin uygulandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını istiyoruz." cümlelerine yer vermişti.

Sosyal medya düzenlemesi geliyor. Düzenleme ile birlikte BTK tarafından Netflix, WhatsApp ve Telegram gibi platformlara erişimin engellenebileceği söylenmekte.

Kaynak: Tamindir