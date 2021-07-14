TBMM'de Müsilaj Komisyonu toplandı
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TBMM'de Müsilaj Komisyonu toplandı

TBMM'de Müsilaj Komisyonu toplandı
Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Güncel

TBMM'de Müsilaj Komisyonu toplandı TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'yı dinledi.

TBMM'de Müsilaj Komisyonu toplandı 

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'yı dinledi.

TBMM'de müsilaj sorununun nedenlerini araştırmak için kurulan komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir başkanlığında toplandı. Komisyon üyeleri, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'dan müsilajın nedenlerini dinledi. Özkaldı, Marmara Denizi'nde 507 adet bitki türü, 36 deniz kuşu türü, 249 balık türü olduğunu belirtti. Toplamda da 3 bin denizel türün olduğunu kaydeden Özkaldı, "Yabancı türler açısından tür sayılarına baktığımızda, 2005 yılında Marmara Denizi'ndeki yabancı türler 2005 yılında 48 iken 2011'de 68'e, 2020'de 126'ya yükselmiş" dedi.

SU KİRLİLİĞİ MÜSİLAJ NEDENİ Müsilajın nedenlerine değinen Bakan Yardımcısı Özkaldı, "Başta su kirliliği etkili burada. Organik, endüstriyel, evsel atıklarla alakalı, bir miktar da tabii bizim Bakanlığımızın da sorumluluğu içerisinde bulunan az miktarda da olsa tarımsal kaynaklı kirlilikler azot, fosfor başta olmak üzere. Diğer etkenler, 'fitoplanktonlar' dediğimiz canlılar, deniz yosunları. Deniz hareketliliğinin azalması, hareket olunca bunların birbiriyle ayrışması söz konusu oluyor ve kümelenme olmuyor ve aynı zamanda son yıllarda yaşadığımız, dünyada ve ülkemizde artan sıcaklıklar. Bunlar müsilajın oluşmasında etkili olmakta" ifadelerini kullandı. 'SICAKLIK EN ÖNEMLİ ETKEN' Sıcaklığın müsilajın oluşumunda en önemli etkenlerin başında geldiğini aktaran Özkaldı, "Dünyadaki küresel ısınmaya bir bakacak olursak; 130 yılda 0,6 derece artış varken, 1981-2018 yani son 37 yıllık uydu verilerine baktığımızda sıcaklıklarda 0,09 derecelik yaklaşık 2 kat bir artış söz konusu. Mevcut koşullarda türlerin yüzde 20 ila 30'u yüksek risk altında bulunmakta. Sıcaklıklar 3,5 derece artarsa 2100 yılında türlerin yüzde 40 ila yüzde 70 arasında neslinin tehlike altında olacağı şu andan itibaren söylenebilir. Ülkemize baktığımızda ki ülkemiz genel ile kıyaslandığında kuzey kutbu, Karadeniz, Akdeniz en fazla sıcaklık artışı olan 3 bölge. Bunlar da ülkemizi maalesef olumsuz olarak etkilemekte" diye konuştu.HAYVAN KİRLİLİĞİ Müsilaja karşı mücadelede hayvan gübresi kirliliğinden de bahseden Özkaldı, "Hayvan gübresi açısından kirliliğe baktığımızda tavuk gübresi 1,1 milyon ton, hayvan gübresi 1,24 milyon ton, biyogaz kapasitesi de 5 adet 1,7 milyon tondan oluşuyor. Balıkesir'de 3 adet, Bursa'da 1, Tekirdağ'da 1 olmak üzere bu illerimizde hayvan gübresinin yüzde 72,3'ü bu biyogaz tesisleri marifetiyle enerjiye dönüşüyor. Dolayısıyla, hayvan gübresinden kirlenmeye karşı da yüzde 72,3'lük bir önleme söz konusu" dedi.

Marmara Denizi'ne gelen azot ve fosforun müsilajın oluşumunda etkili olduğunu kaydeden Özkaldı, "Fosfor öncelikli olmak üzere. Sadece Marmara ve Susurluk havzası baz alındığında; Tuna ve Karadeniz'den gelen etkileri göz ardı ettiğimizde, sadece Marmara'yı etkileyen 2 havzayı ve 7 ili göz önüne aldığımızdaki hangi kaynaklar bunda etkili ona bir baktığımızda bu tablo çok önemli" dedi.

Haber:  Besti KARALAR/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar

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