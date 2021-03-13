TBMM'de "Moskova Antlaşması'nın 100. Yıl Dönümünde Türk-Rus İlişkileri Paneli" düzenlenecek
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TBMM'de "Moskova Antlaşması'nın 100. Yıl Dönümünde Türk-Rus İlişkileri Paneli" düzenlenecek

13.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 13.03.2021 09:59
TBMM'de

Meclis'te, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un himayesinde "16 Mart 1921 Moskova Antlaşması'nın 100. Yıl Dönümünde Türk-Rus İlişkileri Paneli" düzenlenecek.

Meclis'te, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un himayesinde "16 Mart 1921 Moskova Antlaşması'nın 100. Yıl Dönümünde Türk-Rus İlişkileri Paneli" düzenlenecek.

Meclis Başkanı Şentop, TBMM Tören Salonu'nda Bilkent Üniversitesi iş birliği ile 15 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek panelin açılışında katılımcılara hitap edecek.

Panelin açılışında, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türk-Rus Toplumsal Forumu Eş Başkanı Ahmet Berat Çonkar, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar ile Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov da konuşacak.

Türk-Rus Kültür Merkezi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mihail Meyer, panele telekonferansla katılarak "Moskova Antlaşması ve Rus-Türk ilişkileri" konulu konuşma yapacak.

Türk-Rus ilişkileri üzerine çalışmalar yürüten birçok akademisyen de panel kapsamında gerçekleştirilecek oturumlara konuşmacı olarak katılacak.

Panel kapsamında ayrıca 100 yıl önce Moskova Antlaşması'nın imzalandığı anları yansıtan tarihi görüntüler de yayınlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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