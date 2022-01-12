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TBMM'de milletvekilleri arasında tartışma

TBMM'de milletvekilleri arasında tartışma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

KAYSERİ (İHA) - Tbmm Genel Kurulu'nda AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

Tbmm Genel Kurulu'nda AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, TURKOVAC aşısına ilişkin olarak, bunun milli bir mesele olduğunu ve milli konuda kendilerinin yanında durulması gerektiğini söyledi. Tamer, doktorlarla ilgili olarak da gereğini yapacaklarını sözlerine ekledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise, Tamer'in konuşmasına tepki göstererek, Tamer'in konuşmasının siyasi etik ve edebe yakışmadığını ifade etti.

Bunun üzerine TBMM Genel Kurulu'nda tartışma yaşandı. TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş oturuma ara verdi. - ANKARA

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