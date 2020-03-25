TBMM'de kumanya dönemi
Meclis personeline, koronavirüsle mücadele kapsamında yemekler kumanya olarak verilmeye başlandı.
25.03.2020 20:20 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:20
Meclis personeline, koronavirüsle mücadele kapsamında yemekler kumanya olarak verilmeye başlandı.
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Kaynak: Dunya.com