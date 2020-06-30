TBMM'de koronavirüs önlemleri kapsamındaki ziyaretçi yasağı 31 Temmuz'a kadar uzatıldı
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TBMM'de koronavirüs önlemleri kapsamındaki ziyaretçi yasağı 31 Temmuz'a kadar uzatıldı

TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağının, 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı bildirildi.

TBMM'de koronavirüs önlemleri kapsamındaki ziyaretçi yasağı 31 Temmuz'a kadar uzatıldı
30.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:00

TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağının, 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine 1-31 Temmuz 2020 tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Kaynak: AA

Manşet

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