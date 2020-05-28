TBMM'de koronavirüs önlemleri kapsamındaki ziyaretçi yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı
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TBMM'de koronavirüs önlemleri kapsamındaki ziyaretçi yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı

TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağının, 30 Haziran tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

TBMM'de koronavirüs önlemleri kapsamındaki ziyaretçi yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı
28.05.2020 16:03 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:03

TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağının, 30 Haziran tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine 1-30 Haziran 2020 tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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