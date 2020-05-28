TBMM'de koronavirüs önlemleri kapsamındaki ziyaretçi yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı
TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağının, 30 Haziran tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.
28.05.2020 16:03 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:03
TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağının, 30 Haziran tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine 1-30 Haziran 2020 tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmeyecek.
Kaynak: AA