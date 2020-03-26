TBMM'de korona virüsüne karşı termal kameralı önlem
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Türkiye, Politika

TBMM'de korona virüsüne karşı termal kameralı önlem

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) korona virüsüne karşı önlemler alınıyor.

26.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:05
TBMM'de korona virüsüne karşı termal kameralı önlem

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) korona virüsüne karşı önlemler alınıyor.

TBMM'de korona virüsüne karşı termal kameralar yerleştirildi. Dış kapılar, üç ana bina, bir ziyaretçi kabul ve bir de Başkanlık kapısına olmak üzere 8 adet termal kamera personelin ateşini ölçecek ve yüksek çıkarsa alarm verecek. Daha sonra görevli polisler tarafından tekrar ateşi ölçülecek kişinin durumuna göre sağlık ekiplerine haber verilerek, kişi karantinaya alınacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Manşet

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