TBMM'de korona virüsüne karşı termal kameralı önlem Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) korona virüsüne karşı önlemler alınıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) korona virüsüne karşı önlemler alınıyor.

TBMM'de korona virüsüne karşı termal kameralar yerleştirildi. Dış kapılar, üç ana bina, bir ziyaretçi kabul ve bir de Başkanlık kapısına olmak üzere 8 adet termal kamera personelin ateşini ölçecek ve yüksek çıkarsa alarm verecek. Daha sonra görevli polisler tarafından tekrar ateşi ölçülecek kişinin durumuna göre sağlık ekiplerine haber verilerek, kişi karantinaya alınacak.

(Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

Kaynak: İHA