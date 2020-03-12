TBMM'de korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor TBMM'de korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor.

TBMM'de korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor. TBMM'de korona virüs önlemlerine bugün de devam edildi. Alınan önlemler kapsamında TBMM Genel Kurulu korona virüsü karşı ilaçlandı. Kaynak: İHA