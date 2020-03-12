TBMM'de korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor.
12.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:07
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor.
TBMM'de korona virüsü nedeniyle alınan önlemler bugün de devam etti. Alınan önlemler kapsamında TBMM Genel Kurulu salonu ilaçlanarak dezenfekte edildi.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)
Kaynak: İHA
Haberin Videosu: TBMM'de korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor