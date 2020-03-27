TBMM'de korona virüse karşı önlemler devam ediyor
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Türkiye, Politika

TBMM'de korona virüse karşı önlemler devam ediyor

TBMM'de korona virüse karşı önlemler devam ediyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor.

27.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:02
TBMM'de korona virüse karşı önlemler devam ediyor

TBMM'de korona virüse karşı önlemler devam ediyor

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor.

TBMM personeline her gün öğlen yemeği dağıtılıyor. Korona virüsü tedbirleri kapsamında Meclis personelinin kullandığı yemekhaneler kapatıldı. Personele tedbirler kapsamında her gün kumanya dağıtılıyor. Kumanyayı personelin görev yerinde özel kıyafetli, maske ve eldiven takan personel tarafından dağıtılmaktadır.

TBMM'de korona virüse karşı önlemler devam ediyor

Kaynak: İHA

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TBMM'de korona virüse karşı önlemler devam ediyor

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