TBMM'de korona virüse karşı önlemler alınıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi korona virüse karşı önlemler alınıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi korona virüse karşı önlemler alınıyor.

TBMM Ziyaretçi Kabul binası korona virüse karşı ilaçlandı. Teknik ekipler ziyaretçi binasında, ziyaretçilerin binaya girdiği kısımda ilaçlama çalışması yaptı. Ekipler, hidrojen peroksit bileşiği olan tozu binaya püskürttüler ve sıvı dezenfektan ile temizlik yaptı.

(İHA)

Kaynak: İHA