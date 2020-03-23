TBMM'de korona önlemleri çalışma sistemini değiştirdi
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Mustafa Şentop, Türkiye, Politika

TBMM'de korona önlemleri çalışma sistemini değiştirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) korona virüsü tedbirleri kapsamında personelin çalışma şeklinde değişikliğe gidildi.

23.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:50
TBMM'de korona önlemleri çalışma sistemini değiştirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) korona virüsü tedbirleri kapsamında personelin çalışma şeklinde değişikliğe gidildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla yayınlanan TBMM Personel Çalışma Genelgesi, korona virüsü sebebiyle personelin çalışma saatlerinde değişiklik yapılmasını öngörüyor. Genelge ile ilgili yapılan açıklamada, "Dünyada ve ülkemizde yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu sağlık tehdidi sebebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde alınan tedbirler kapsamında kamu hizmetlerinin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya mahal verilmeksizin söz konusu salgından kaynaklanan risk ve tehditlerin en aza indirilmesini teminen hizmetlerin devamını sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması şartıyla yeterli sayıda yönetici ve personel dönüşümlü olarak çalışacak olup, dönüşümlü çalışan personel fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacaktır. Ayrıca çalışma şekli uzaktan çalışmaya uygun olan birim ve görevlerde çalışan personel uzaktan çalışma esasına göre görevlerini yerine getirebileceklerdir. Bu kapsamda uzaktan veya dönüşümlü olarak çalışacak personel birim başkanlıklarınca belirlenecektir. Uzaktan veya dönüşümlü olarak çalışan personel ile yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını kapsamında daha önce idari izinli sayılan personel birim amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılmayacaklardır. Bunlardan hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çağrıldıkları anda görevlerine ve görev yerlerine dönmek zorundadır. Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını kapsamında daha önce idari izinli sayılanlar yeni bir karar alınıncaya kadar idari izinli sayılmaya devam edeceklerdir. Yıllık veya mazeret izni kullananlar bu genelge kapsamında uzaktan veya dönüşümlü çalışma sistemine dahil olmak istedikleri takdirde izinlerini kesip göreve başlamak suretiyle uzaktan veya dönüşümlü çalışma imkanından yararlanabileceklerdir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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