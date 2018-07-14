TBMM'de Komisyon Üye Dağılımı Belli Oldu! AK Parti Çoğunluğu Elde Etti

TBMM Başkanlık Divanı'nın üye dağılımı siyasi partiler arasındaki kıyasıya mücadelenin ardından belirlendi. Geçmiş dönemde Meclis Başkanı dahil üye sayısının 23'ten 20'ye düşürülmesi sonucu AK Parti, çoğunluğu elde etti. Meclis'teki 18 komisyona verilecek üye dağılımı da belli oldu. AK Parti toplam 458 komisyon üyeliğinden 228'ini aldı. CHP 106, HDP 52, MHP 37, İYİ Parti ise 35 üye verecek.

AK PARTİ 458 KOMİSYON ÜYELİĞİNDEN 228'İNİ ALDI

Meclis'teki 18 komisyona verilecek üye dağılımı da belli oldu. AK Parti toplam 458 komisyon üyeliğinden 228'ini aldı. CHP 106, HDP 52, MHP 37, İYİ Parti ise 35 üye verecek.

AK PARTİ 10 ÜYE ARTI MECLİS BAŞKANI İLE ÇOĞUNLUĞA ULAŞMIŞ OLDU

TBMM'de dün Başkanlık Divanı ve Meclis komisyonlarının oluşumu için siyasi partiler çekişti. Danışma Kurulu görüşmelerinde AK Parti Başkanlık Divanı'nda çoğunluğu alabilmek için hesaplama yöntemini değiştirdi. Daha önce Meclis Başkanı ile 23 olan üye sayısını Meclis Başkanı'nı hesaplama dışına bırakarak 20'ye düşürdü. Böylece AK Parti 10 üye artı Meclis Başkanı ile çoğunluğa ulaşmış oldu.

İYİ PARTİ DAĞILIMA İTİRAZ ETTİ

İYİ Parti, bu dağılıma itiraz ederek kendilerine bir de Meclis İdare Amirliği verilmesi gerektiğini ve haklarının yenildiğini iddia etti. Danışma Kurulu'nda uzlaşma sağlanamayınca Başkanlık Divanı ve komisyonların oluşumuna ilişkin teklifler grup önerisi olarak Genel Kurul'a sunuldu. HDP de İYİ Parti'nin bu önerisini destekledi. HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, "ahlaki bulmuyoruz" dedi. Yapılan oylamada İYİ Parti'nin önerisi kabul edilmedi.

CHP'YE 5, HDP VE MHP'YE 2, İYİ PARTİ'YE 1 ÜYELİK DÜŞTÜ

Genel Kurul'da daha sonra AK Parti'nin grup önerisi görüşüldü. AK Parti önerisinde Başkanlık Divanı'nın Meclis Başkanı hariç 20 üyeden oluşması yer aldı. AK Parti'ye 1 Başkanvekili, 3 İdare Amirliği, 6 katip üyeliği; CHP'ye 1 TBMM Başkanvekilliği, 1 idare amirliği, 3 katip üyeliği; HDP'ye 1 TBMM Başkanvekilliği, 1 idare amirliği; MHP'ye 1 TBMM Başkanvekilliği 1 idare amirliği ve İYİ Parti'ye 1 katip üyelik verilmesi önerildi. Bu dağılıma göre AK Parti, Meclis Başkanı ve 10 divan üyesiyle Başkanlık Divanı'nda çoğunluğu elde etti. CHP 5, HDP ve MHP'ye 2'şer ve İYİ Parti'ye bir üyelik düştü.

AK PARTİ GRUP ÖNERİSİ KABUL EDİLDİ

AK Parti'nin grup önerisinde TBMM'deki komisyonların dağılımı da belirlendi. Buna göre Dilekçe Komisyonu 12, Plan ve Bütçe Komisyonu 30, KİT Komisyonu 35, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu 17 ve diğer ihtisas komisyonları 26'şar üyeden oluşacak.

26'şar üyesi bulunan komisyonlarda AK Parti'ye 13, CHP'ye 6, HDP'ye 3, MHP ve İYİ Parti'ye ise 2'şer üyelik düşecek. Görüşmelerde yapılan tartışmaların ardından AK Parti grup önerisi kabul edildi.

AK PARTİ: 228 - CHP: 106

Böylelikle AK Parti toplam 458 komisyon üyeliğinden 228'ini aldı. CHP 106, HDP 52, MHP 37, İYİ Parti ise 35 üye verecek.

(Kaynak: Milliyet)