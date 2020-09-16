TBMM'de koltuklara 'akustik boya'lı bakım
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TBMM'de koltuklara 'akustik boya'lı bakım

TBMM Genel Kurulu'nda, 27'nci dönem 4'üncü yasama yılı öncesinde koltuklar 1998 yılından bu yana ilk kez kapsamlı bir bakımdan geçti.

TBMM'de koltuklara 'akustik boya'lı bakım
16.09.2020 15:04 | Son Güncelleme: 16.09.2020 15:09

TBMM Genel Kurulu'nda, 27'nci dönem 4'üncü yasama yılı öncesinde koltuklar 1998 yılından bu yana ilk kez kapsamlı bir bakımdan geçti. Koltuklar, özel bir işlem yapılarak, 'akustik boya' ile bakımı yapıldı. Meclis kürsüsü de ilk kez değişime uğradı. Kürsünün yeri kaydırılırken, boyu milletvekillerine göre ayarlanacak şekilde asansörlü yapıldı.

1 Ekim'de 27'nci dönem 4'üncü yasama yılı başlayacak olan Meclis'te hazırlıklar devam ediyor. TBMM Genel Kurulu detaylı bir tadilattan geçerken, ceylan derili turuncu koltuklar 1998 yılından beri ilk kez 'akustik boya' ile yenilendi. Yanmayan, nem dengesini koruyan, ısı yalıtımı sağlayan koltukların orjinalliğini bozmamaması için 'akustik boya' kullanıldı.

ASANSÖRLÜ KÜRSÜTarihi Meclis kürsüsü ise yenilendi. Asansörlü kürsü yapıldı. Başta engelli milletvekilleri olmak üzere milletvekillerinin boyuna göre indirilip çıkarılabilecek şekilde yenilenen kürsü, Meclis Başkanlığı ve Divanı kapattığı gerekçesiyle yana kaydırıldı. Genel Kurul Salonu'nda bulunan büyük avizeler de orjinalliği bozulmadan özel ürünlerle temizlendi. Meclis'in bozulan elektronik sistemi ise sil baştan değişecekti; ancak yetiştirilemediği için bu dönem tamir edilebildi. Seneye daha kapsamlı elden geçirilecek. Sistem yeniden dizayn edilecekCOVİD ÖNLEMLERİMeclis'te güvenlik önlemleri ve Covid-19 virüsü nedeniyle daha önce alınan tedbirlere devam edilecek. Termal kameraların sayısı artırılırken, Meclis hastanesinde düzenli test yapılmaya devam edilecek.Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı ve TBMM Koruma Daire Başkanlığınca oluşturulan 'pandemi timleri' de çalışmalarına devam edecek. Timler, söz konusu kararların uygulanması başta olmak üzere salgınla mücadelede uygulanan önlemlerin denetiminden sorumlu olmaya devam edecek. TBMM yerleşkesi ve eklentilerinde ortaya çıkacak ihlaller için tutanak düzenleyen timlerin, şu ana kadar bu yola başvurmadığı öğrenildi.

 


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halil Sezai Ferhat Göçer Burak Özçivit Aytaç Ağırlar
Spor Sörloth Tamer Tuna Metin Oktay Burak Yılmaz Eddie Newton
Daha Fazla Ateş Bursa Karar Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM'de koltuklara 'akustik boya'lı bakım - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 15:43:30. #1.14#
title