TBMM'de kavga

TBMM'de kavga

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli sözleri nedeniyle TBMM Genel Kurulunda kavga çıktı.

04.03.2020 17:55 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:55
TBMM'de kavga

CHP Grup Başkanvekili 'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli sözleri nedeniyle TBMM Genel Kurulunda çıktı.

CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli sözleri nedeniyle TBMM Genel Kurulunda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında kavga çıktı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Grup önerisi hakkında konuşmak için söz aldı. Özkoç'un konuşması sırasında AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan tartışma yaşandı.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İHA

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