TBMM'DE KALORİFER BORUSU PATLADI, KORİDORU SU BASTI

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kalorifer borusunun patlaması sonucu, koridoru su bastı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kalorifer borusunun patlaması sonucu, koridoru su bastı.

TBMM ana binasında muhalefet kulisinin olduğu bölümden halkla ilişkiler binasına giden tünelin giriş kısmındaki kalorifer borusu patladı. Bunun sonucunda koridorun bir kısmı sular altında kaldı. Meclis Temizlik İşleri Dairesi ekipleri, su baskınına müdahale etti. Kaloriferdeki arıza onarılırken, koridordaki su tahliye edilerek temizlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı