TBMM'de kalorifer borusu patladı, koridoru su bastı
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TBMM'de kalorifer borusu patladı, koridoru su bastı

TBMM'de kalorifer borusu patladı, koridoru su bastı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kalorifer borusunun patlaması sonucu, koridoru su bastı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kalorifer borusunun patlaması sonucu, koridoru su bastı.

TBMM ana binasında muhalefet kulisinin olduğu bölümden halkla ilişkiler binasına giden tünelin giriş kısmındaki kalorifer borusu patladı. Bunun sonucunda koridorun bir kısmı sular altında kaldı. Meclis Temizlik İşleri Dairesi ekipleri, su baskınına müdahale etti. Kaloriferdeki arıza onarılırken, koridordaki su tahliye edilerek temizlendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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