TBMM'de kadına şiddetin sebeplerini araştırma komisyonu kuruldu

TBMM Genel Kurulu'nda, kadına yönelik şiddetin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması kararı kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti, CHP, İYİ Parti, HDP ve MHP'nin, kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin sundukları önergeler, birleştirilerek görüşüldü. Önergeler üzerindeki müzakerelerin ardından yapılan oylama sonucunda, Meclis araştırma komisyonu kurulması kararı oy birliği ile kabul edildi.

19 ÜYEDEN OLUŞACAK

Araştırma komisyonu, 19 üyeden oluşacak ve ilk etapta 3 ay görev yapacak. Komisyonun istemesi halinde bu süre uzatılabilecek. Komisyon, görev süresince elde edeceği veriler ve değerlendirmeler doğrultusunda bir rapor hazırlayacak. Rapor, daha sonra Genel Kurul'da görüşülecek. Komisyon çalışmaları sırasında uzmanları davet ederek görüşlerini alacak. Komisyon, Ankara dışında da incelemeler yapabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR